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Краснодарский край
2020-05-14T15:24
https://ria.ru/20200514/1571436525.html
На Кубани рассказали о финансировании развития сельских территорий
https://cdn24.img.ria.ru/images/155329/59/1553295985_0:300:3071:2027_1036x0_80_0_0_65fc4bb928950572b4354255eb36db89.jpg
РИА Новости

На Кубани рассказали о финансировании развития сельских территорий

15:24 14.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Финансирование программы развития сельских территорий в Краснодарском крае в текущем году составит почти 665 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов, на эти средства планируется построить и отремонтировать 17 сооружений, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Финансирование составляет почти 665 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Планируется построить и отремонтировать 17 сооружений. Это автодороги, объекты водо- и газоснабжения, реконструкция школы и спорткомплекса. По 13 объектам уже проведены торги и подписаны контракты, строительство началось", – говорится в сообщении со ссылкой на слова замгубернатора Андрея Коробки.
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Отмечается, что в 2020 году в рамках госпрограммы развития сельских территорий в РФ планируется запустить 132 проекта, они включают 444 мероприятия по строительству, капремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, закупке транспорта и оборудования. Краснодарский край участвует в семи из них.
"После снятия карантинных ограничений жителям сельских территорий будут выданы свидетельства на улучшение жилищных условий и гранты на благоустройство. В этом году будет выдано 35 грантов на благоустройство сельских территорий. На них выделено 53,7 миллиона рублей. Будут восстановлены историко-культурные памятники, построены спортивные площадки для маломобильных групп населения, площадки накопления ТКО, обустроены парки", – пояснили в пресс-службе.
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