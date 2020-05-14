На Кубани рассказали о финансировании развития сельских территорий

КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Финансирование программы развития сельских территорий в Финансирование программы развития сельских территорий в Краснодарском крае в текущем году составит почти 665 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов, на эти средства планируется построить и отремонтировать 17 сооружений, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Финансирование составляет почти 665 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Планируется построить и отремонтировать 17 сооружений. Это автодороги, объекты водо- и газоснабжения, реконструкция школы и спорткомплекса. По 13 объектам уже проведены торги и подписаны контракты, строительство началось", – говорится в сообщении со ссылкой на слова замгубернатора Андрея Коробки.

Отмечается, что в 2020 году в рамках госпрограммы развития сельских территорий в РФ планируется запустить 132 проекта, они включают 444 мероприятия по строительству, капремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, закупке транспорта и оборудования. Краснодарский край участвует в семи из них.