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2020-05-14T15:23
https://ria.ru/20200514/1571436434.html
В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"
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РИА Новости

В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"

15:23 14.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРазгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авенте-М"
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких Авенте-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Разгрузка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авенте-М". Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Власти Пермского края прервали установку аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, проводится проверка аналогичного оборудования и электропроводки в реанимациях всех медучреждений региона, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В среду Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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"В Пермский край поступило 15 аппаратов "Авента-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010, произведенных с 1 апреля 2020 года. Ни один из них еще не использовался для оказания медицинской помощи пациентам. В данный момент их установка приостановлена", - рассказал представитель минздрава.
Собеседник агентства добавил, что после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в медицинских учреждениях региона главой ведомства инициирована дополнительная проверка аппаратов ИВЛ. "Соответствующее поручение главврачам 12 мая дала министр здравоохранения Оксана Мелехова. Она также распорядилась усилить контроль за оборудованием и состоянием электропроводки в отделениях реанимации медучреждений", - сказали в ведомстве.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в КРЭТ). Они поставляются на рынок с 2012 года. В пресс-службе КРЭТ заявляли РИА Новости, что аппараты этой марки, использовавшиеся в петербургской и московской больницах, прошли тестирование под высокой нагрузкой, у специалистов не было нареканий к их безопасности.
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Пермский крайОбщество
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