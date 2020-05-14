В Пермском крае приостановили установку аппаратов ИВЛ "Авента-М"

В среду Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов.

"В Пермский край поступило 15 аппаратов "Авента-М" по ТУ 9444-004-07509215-2010, произведенных с 1 апреля 2020 года. Ни один из них еще не использовался для оказания медицинской помощи пациентам. В данный момент их установка приостановлена", - рассказал представитель минздрава.

Собеседник агентства добавил, что после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в медицинских учреждениях региона главой ведомства инициирована дополнительная проверка аппаратов ИВЛ. "Соответствующее поручение главврачам 12 мая дала министр здравоохранения Оксана Мелехова. Она также распорядилась усилить контроль за оборудованием и состоянием электропроводки в отделениях реанимации медучреждений", - сказали в ведомстве.