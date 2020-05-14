Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к распространению коронавируса, заявил мэр Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к распространению коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета по COVID-19 в четверг.

"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса", - рассказал Собянин.

По его словам, руководители предприятий Москвы, которые сейчас открываются и начинают работать, обязаны создать такой режим, который минимизирует риск заражения сотрудников.

"Наши граждане должны прививать для себя и для окружающих новую, ответственную культуру поведения, которая бы максимально оградила и их, их близких от контактного распространения коронавируса", - подчеркнул Собянин.

По его мнению, массовое тестирование населения Москвы на COVID-19 позволит выявлять на ранней стадии людей, которые заражены, изолировать и лечить их. Собянин призвал московских медиков держать "в боевом режиме" систему здравоохранения, чтобы она в любой момент могла оказать всю необходимую помощь москвичам. Мэр подчеркнул, что по таким новым правилам надо жить и москвичам, и руководителям предприятий и организаций города, и медицинским работникам в ближайшие месяцы.

"Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать", - добавил Собянин.

Мэр Москвы на встрече с врачами - членами клинического комитета по COVID-19 сообщил о запуске в столице программы исследований популяционного иммунитета - массового скрининга москвичей на наличие антител к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА). Собянин пояснил, что эта система позволит довести число ежедневных тестирований на коронавирус в Москве до 100 тысяч, а в перспективе - до 200 тысяч.