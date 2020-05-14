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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:22
https://ria.ru/20200514/1571436326.html
Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_36b2f156985696e2d6eb7bbc4c4d554d.jpg
РИА Новости

Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции

15:22 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к распространению коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета по COVID-19 в четверг.
"Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса", - рассказал Собянин.
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По его словам, руководители предприятий Москвы, которые сейчас открываются и начинают работать, обязаны создать такой режим, который минимизирует риск заражения сотрудников.
"Наши граждане должны прививать для себя и для окружающих новую, ответственную культуру поведения, которая бы максимально оградила и их, их близких от контактного распространения коронавируса", - подчеркнул Собянин.
По его мнению, массовое тестирование населения Москвы на COVID-19 позволит выявлять на ранней стадии людей, которые заражены, изолировать и лечить их. Собянин призвал московских медиков держать "в боевом режиме" систему здравоохранения, чтобы она в любой момент могла оказать всю необходимую помощь москвичам. Мэр подчеркнул, что по таким новым правилам надо жить и москвичам, и руководителям предприятий и организаций города, и медицинским работникам в ближайшие месяцы.
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"Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать", - добавил Собянин.
Мэр Москвы на встрече с врачами - членами клинического комитета по COVID-19 сообщил о запуске в столице программы исследований популяционного иммунитета - массового скрининга москвичей на наличие антител к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА). Собянин пояснил, что эта система позволит довести число ежедневных тестирований на коронавирус в Москве до 100 тысяч, а в перспективе - до 200 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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