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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-14T15:21
https://ria.ru/20200514/1571436244.html
На природные территории Москвы прилетели соловьи
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РИА Новости

На природные территории Москвы прилетели соловьи

15:21 14.05.2020
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© Фото представлено Союзом охраны птицСоловей
Соловей
© Фото представлено Союзом охраны птиц
Соловей. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Соловьи прилетели на природные территории Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москву вернулись лучшие певцы наших природных территорий – соловьи... Весной соловьи прилетают достаточно поздно, когда уже появляется зелень на деревьях и кустарниках. В начале мая можно услышать их прекрасные песни в московских парках и скверах. Вот и в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино сотрудники Мосприроды услышали этих весенних певцов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Москве можно услышать обыкновенного или восточного соловья. А вот увидеть соловья непросто, так как птицы довольно скрытные и предпочитают держаться в густых зарослях кустарников или высокой траве, обычно на земле. Излюбленные места гнездования - долины небольших рек и ручьев. В Москве соловьев можно встретить в природных парках и скверах с густой кустарниковой растительностью, во дворах домов.
"В Москве в Красную Книгу эта птичка не занесена, однако включена в список животных, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении. Ежегодно специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства проводят учет певчих птиц, в рамках природоохранной акции. В этом году, в связи с режимом самоизоляции, специалисты не смогут произвести традиционный подсчет соловьев", - отмечается в сообщении.
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Сообщается, что статистические данные свидетельствуют об увеличении количества соловьев на особо охраняемых природных территориях Москвы. В 2016 количество учтенных соловьев составляло 182, в 2017 - 216, в 2018 - 277. А в прошлом году насчитали почти 400 мест обитания певчих птиц.
"Увеличению численности певчих птиц в мегаполисе способствует появление новых парков и скверов, а также ежегодная высадка цветов, деревьев и кустарников. Соловьи облюбовали районы Раменки, Братеево, Люблино, Южное Бутово и зону отдыха Тропарево. Также они пели в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Больше всего певчих птиц в прошлом году замечено в природно-историческом парке "Битцевский лес" - там зафиксирован 31 поющий соловей. Кроме того, много соловьев в Измайловском - 24 птицы - и Терлецком - 19 птиц - лесопарках", - добавляют специалисты.
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