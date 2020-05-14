На природные территории Москвы прилетели соловьи

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Соловьи прилетели на природные территории Соловьи прилетели на природные территории Москвы , сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москву вернулись лучшие певцы наших природных территорий – соловьи... Весной соловьи прилетают достаточно поздно, когда уже появляется зелень на деревьях и кустарниках. В начале мая можно услышать их прекрасные песни в московских парках и скверах. Вот и в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино сотрудники Мосприроды услышали этих весенних певцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве можно услышать обыкновенного или восточного соловья. А вот увидеть соловья непросто, так как птицы довольно скрытные и предпочитают держаться в густых зарослях кустарников или высокой траве, обычно на земле. Излюбленные места гнездования - долины небольших рек и ручьев. В Москве соловьев можно встретить в природных парках и скверах с густой кустарниковой растительностью, во дворах домов.

"В Москве в Красную Книгу эта птичка не занесена, однако включена в список животных, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении. Ежегодно специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства проводят учет певчих птиц, в рамках природоохранной акции. В этом году, в связи с режимом самоизоляции, специалисты не смогут произвести традиционный подсчет соловьев", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что статистические данные свидетельствуют об увеличении количества соловьев на особо охраняемых природных территориях Москвы. В 2016 количество учтенных соловьев составляло 182, в 2017 - 216, в 2018 - 277. А в прошлом году насчитали почти 400 мест обитания певчих птиц.