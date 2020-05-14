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2020-05-14T15:14
https://ria.ru/20200514/1571435891.html
Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
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РИА Новости

Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе

15:14 14.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Испании в Москву и Санкт-Петербург вылетел с острова Тенерифе, на борту находятся 112 человек, сообщило посольство России.

"Вывозной рейс Аэрофлот - Российские авиалинии AFL2549 вылетел с острова Тенерифе в 11.49 (местное). На борту 112 человек. Следующий пункт назначения - Барселона. Оттуда уже борт полетит в Санкт-Петербург и затем в Москву. Желаем пассажирам и экипажу спокойного полета", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

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В дипмиссии отметили, что в Барселоне идет регистрация на этот рейс. Сотрудники генерального консульства России в Барселоне находятся в аэропорту и оказывают соотечественникам необходимое содействие, добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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