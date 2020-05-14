Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе

"Вывозной рейс Аэрофлот - Российские авиалинии AFL2549 вылетел с острова Тенерифе в 11.49 (местное). На борту 112 человек. Следующий пункт назначения - Барселона. Оттуда уже борт полетит в Санкт-Петербург и затем в Москву. Желаем пассажирам и экипажу спокойного полета", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.