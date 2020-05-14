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2020-05-14T15:10
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Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований
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РИА Новости

Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований

15:09 14.05.2020 (обновлено: 15:10 14.05.2020)
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© Fotolia / angellodecoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Fotolia / angellodeco
Лабораторные исследования. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила. что Минобрнауки поручено подготовить предложения по контрольным цифрам приема в вузы по наиболее популярным направлениям генетических исследований.
На совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ вице-премьер отметила, что важным вопросом является обеспечение кадрами геномных исследований. По ее словам, сегодня недостаточное число молодых людей защищаются по направлениям генетики, здесь есть широкие возможности.
"Дали поручение министерству образования и науки, чтобы оно до 1 ноября 2020 года представило соответствующие предложения по формированию контрольных цифр приема по тем направлениям генетических исследований, которые сейчас актуальны", - сказала Голикова.
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