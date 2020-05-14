Минобрнауки проработает обеспечение кадрами генетических исследований

На совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ вице-премьер отметила, что важным вопросом является обеспечение кадрами геномных исследований. По ее словам, сегодня недостаточное число молодых людей защищаются по направлениям генетики, здесь есть широкие возможности.

"Дали поручение министерству образования и науки, чтобы оно до 1 ноября 2020 года представило соответствующие предложения по формированию контрольных цифр приема по тем направлениям генетических исследований, которые сейчас актуальны", - сказала Голикова.