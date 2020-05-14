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2020-05-14T15:50
https://ria.ru/20200514/1571435347.html
Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
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РИА Новости

Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября

15:07 14.05.2020 (обновлено: 15:50 14.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание Министерства образования и науки России
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минобрнауки надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

"Для себя мы определяем следующим образом, что ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, чтобы мы могли все процедуры завершить", — заявил он в эфире Первого канала.

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Вчера, 14:49
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Афанасьев уточнил, что министерство рассчитывает даже в таких обстоятельствах провести приемную кампанию и зачисление в сентябре и в этом же месяце начать занятия у первокурсников.
Основной этап ЕГЭ должен был стартовать с 25 мая, но из-за пандемии коронавируса его сначала перенесли на 8 июня, а затем сдвинули на более поздний срок. Точная дата пока неизвестна, но не исключается, что экзамены могут пройти в августе.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
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