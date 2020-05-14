Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минобрнауки надеется, что Единый госэкзамен начнется не позднее 1 сентября, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
"Для себя мы определяем следующим образом, что ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября, чтобы мы могли все процедуры завершить", — заявил он в эфире Первого канала.
Вчера, 14:49Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Афанасьев уточнил, что министерство рассчитывает даже в таких обстоятельствах провести приемную кампанию и зачисление в сентябре и в этом же месяце начать занятия у первокурсников.
Основной этап ЕГЭ должен был стартовать с 25 мая, но из-за пандемии коронавируса его сначала перенесли на 8 июня, а затем сдвинули на более поздний срок. Точная дата пока неизвестна, но не исключается, что экзамены могут пройти в августе.
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