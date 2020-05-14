В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пассажиры в самолете на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса в России должны будут размещаться с соблюдением дистанции, говорится в проекте методических указаний Росавиации.
Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Росавиация предлагает снимать ограничения по COVID-19 в три этапа.
"Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд – не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке", - говорится в проекте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф