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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:05
https://ria.ru/20200514/1571435169.html
В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9f3dfbefb5c4562c39c9a0e76af2eb59.jpg
РИА Новости

В России авиапассажиров будут рассаживать с дистанцией

15:05 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета
Бортпроводница в салоне самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бортпроводница в салоне самолета. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пассажиры в самолете на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса в России должны будут размещаться с соблюдением дистанции, говорится в проекте методических указаний Росавиации.
Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Росавиация предлагает снимать ограничения по COVID-19 в три этапа.
"Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд – не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд – в шахматном порядке", - говорится в проекте.
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