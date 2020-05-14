В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов

"...Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции", - говорится в документе.