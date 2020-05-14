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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:02
https://ria.ru/20200514/1571435054.html
В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472352_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_12a45d0302ed593da2573eef93982d83.jpg
РИА Новости

В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов

15:02 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевСтюардесса в салоне самолета
Стюардесса в салоне самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Стюардесса в салоне самолета. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пассажиры самолетов должны будут носить маски и перчатки весь полет на первых двух этапах снятия ограничений, введенных на фоне коронавируса, следует из проекта Росавиации.
Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Ведомство предлагает снимать ограничения в три этапа.
"...Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции", - говорится в документе.
Использованные маски должны будут собирать в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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