В Росавиации назвали условия для пассажиров при возобновлении полетов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пассажиры самолетов должны будут носить маски и перчатки весь полет на первых двух этапах снятия ограничений, введенных на фоне коронавируса, следует из проекта Росавиации.
Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Ведомство предлагает снимать ограничения в три этапа.
"...Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции", - говорится в документе.
Использованные маски должны будут собирать в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации.
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