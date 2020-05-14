Онлайн-конференция главы Комитета ГД по экологии Владимира Бурматова

В ходе мероприятия речь пойдет об экологических проблемах, вызванных пандемией коронавируса.Что делать с кратно увеличившимся объемом опасных медицинских отходов - масок, перчаток и респираторов? Изменится ли отношение к экологии? Что происходит с цирками, зоопарками и приютами? Несут ли животные угрозу для человека в сложившихся условиях?