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Онлайн-конференция главы Комитета ГД по экологии Владимира Бурматова
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РИА Новости

Онлайн-конференция главы Комитета ГД по экологии Владимира Бурматова

15:01 14.05.2020
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19 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА.
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В ходе мероприятия речь пойдет об экологических проблемах, вызванных пандемией коронавируса.
Что делать с кратно увеличившимся объемом опасных медицинских отходов - масок, перчаток и респираторов? Изменится ли отношение к экологии? Что происходит с цирками, зоопарками и приютами? Несут ли животные угрозу для человека в сложившихся условиях?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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