Онлайн-конференция главы Комитета ГД по экологии Владимира Бурматова

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В ходе мероприятия речь пойдет об экологических проблемах, вызванных пандемией коронавируса.
Что делать с кратно увеличившимся объемом опасных медицинских отходов - масок, перчаток и респираторов? Изменится ли отношение к экологии? Что происходит с цирками, зоопарками и приютами? Несут ли животные угрозу для человека в сложившихся условиях?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
В ходе мероприятия речь пойдет об экологических проблемах, вызванных пандемией коронавируса.
Что делать с кратно увеличившимся объемом опасных медицинских отходов - масок, перчаток и респираторов? Изменится ли отношение к экологии? Что происходит с цирками, зоопарками и приютами? Несут ли животные угрозу для человека в сложившихся условиях?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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