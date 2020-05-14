В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19

"В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцины в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, в первую-вторую фазу суммарно на 300 добровольцах. Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года", - сказал Максюков на совещании президента РФ по вопросам развития генетических технологий в РФ.