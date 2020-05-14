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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:20
https://ria.ru/20200514/1571434885.html
В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:53:3070:1780_1036x0_80_0_0_f2afe4c2a9d656fc0b6d0877a08051d1.jpg
РИА Новости

В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19

15:00 14.05.2020 (обновлено: 15:20 14.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максюков сообщил, что исследования вакцины от нового коронавируса на 300 добровольцах завершается в июне, центр рассчитывает зарегистрировать ее в сентябре.
"В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцины в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, в первую-вторую фазу суммарно на 300 добровольцах. Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года", - сказал Максюков на совещании президента РФ по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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