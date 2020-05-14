Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19

ПЯТИГОРСК, 14 мая - РИА Новости. Северная Осетия не готова к снятию или ослаблению режима ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Экспертами проводится постоянный анализ распространения коронавирусной инфекции на территории республики, решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. На данный момент, по оценке специалистов, Северная Осетия не готова к снятию или ослаблению режима ограничений", - подчеркнули в минздраве. Как отметили в ведомстве, процент свободного коечного фонда составил 34,3%.
По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 14 мая, в регионе за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 72 и достигло 1943 человек, из них 14 скончались, 840 человек выздоровели. Режим самоизоляции в регионе действует до 31 мая.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что прирост числа зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.
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