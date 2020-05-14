Северная Осетия не готова к ослаблению ограничений по COVID-19

"Экспертами проводится постоянный анализ распространения коронавирусной инфекции на территории республики, решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. На данный момент, по оценке специалистов, Северная Осетия не готова к снятию или ослаблению режима ограничений", - подчеркнули в минздраве. Как отметили в ведомстве, процент свободного коечного фонда составил 34,3%.

По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на 14 мая, в регионе за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 72 и достигло 1943 человек, из них 14 скончались, 840 человек выздоровели. Режим самоизоляции в регионе действует до 31 мая.