Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о создании в России первых вариантов вирусов, которые избирательно убивают опухолевые клетки.
Она отметила, что центр генетических технологий в области медицины создан на базе головной организации - Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, решает задачи, связанные с разработкой препаратов нового поколения.
"Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки. И я хочу сказать, что эта тема на сегодняшний день является также очень актуальной, поскольку она погружена не только в работу генетического центра, но она является... приоритетной в национальном проекте "Здравоохранение", - заявила Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий.
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