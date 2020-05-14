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2020-05-14T14:55
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Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак
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РИА Новости

Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак

14:55 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о создании в России первых вариантов вирусов, которые избирательно убивают опухолевые клетки.
Она отметила, что центр генетических технологий в области медицины создан на базе головной организации - Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, решает задачи, связанные с разработкой препаратов нового поколения.
"Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки. И я хочу сказать, что эта тема на сегодняшний день является также очень актуальной, поскольку она погружена не только в работу генетического центра, но она является... приоритетной в национальном проекте "Здравоохранение", - заявила Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Микроскоп
1 мая, 11:15
Найден способ борьбы с неизлечимым раком
1321017
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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