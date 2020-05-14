Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак

"Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки. И я хочу сказать, что эта тема на сегодняшний день является также очень актуальной, поскольку она погружена не только в работу генетического центра, но она является... приоритетной в национальном проекте "Здравоохранение", - заявила Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий.