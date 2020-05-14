Власти Северной Осетии объяснили, откуда взялись трещины на новом мосту

ПЯТИГОРСК, 14 мая - РИА Новости. Открытый после реконструкции в конце декабря прошлого года мост через реку Урух в Северной Осетии треснул из-за продолжительных осадков, сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина показывает трещины на одной из полос моста и повреждения у края дороги.

"В результате переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками, произошла просадка грунта на небольшом участке подъезда к мосту через реку Урух у села Хазнидон. В соответствии с условиями контракта, все недостатки, возникшие на объекте в течение гарантийного срока, устраняются за счёт подрядной организации", - написал Солиев в Instagram.

По его словам, в ближайшее время подрядчик ООО "Дагспецстройсервис" проведёт вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, устранит все возникшие повреждения. Будет сделан профилактический осмотр всего построенного участка дороги и все недостатки, в случае их выявления, будут устранены, добавил глава комитета.