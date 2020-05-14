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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-14T14:53
https://ria.ru/20200514/1571434244.html
Руденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571433650_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_e2a387475215fc492b446c4c218a1f0f.jpg
РИА Новости

Руденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре

14:53 14.05.2020
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© Фото пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре
Руденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 мая - РИА Новости. Тверское суворовское училище к началу сентября сможет переехать в новый комплекс.
"Первый этап работ на объекте планируется завершить до конца лета. К началу следующего учебного года обучение суворовцев планируется организовать уже на новом месте", - сказал губернатор области Игорь Руденя, который вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым посетил строительную площадку.
По словам главы региона, ведется очень серьезная организация работ,  применяются высокие стандарты, используются самыек современные материалы.
"Объект сейчас находится в очень высокой степени готовности", — сказал Руденя.
© Фото пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре
Руденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
По информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время завершены работы по устройству фундамента, стен главного здания, монолитного каркаса и кровли, внутренних перегородок учебно-административного корпуса. Ведутся работы по устройству фасада и прокладке инженерных сетей внутри здания. Идет строительство столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест, спального корпуса на 240 мест, медицинского пункта (на 19 коек со стационаром и изолятором), крытого спортивного комплекса. Кроме того, оборудуется строевой плац, площадка для временного хранения легкового автотранспорта на 100 машиномест, идёт монтаж наружных инженерных сетей и благоустройство территории.
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Камень на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища был заложен 21 февраля 2019 года. 
Сейчас учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта.
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Тверская областьТверское суворовское военное училищеОбщество
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