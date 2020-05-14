Руденя: суворовское училище переедет в новый комплекс в сентябре

"Первый этап работ на объекте планируется завершить до конца лета. К началу следующего учебного года обучение суворовцев планируется организовать уже на новом месте", - сказал губернатор области Игорь Руденя, который вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым посетил строительную площадку.

По информации пресс-службы областного правительства, в настоящее время завершены работы по устройству фундамента, стен главного здания, монолитного каркаса и кровли, внутренних перегородок учебно-административного корпуса. Ведутся работы по устройству фасада и прокладке инженерных сетей внутри здания. Идет строительство столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест, спального корпуса на 240 мест, медицинского пункта (на 19 коек со стационаром и изолятором), крытого спортивного комплекса. Кроме того, оборудуется строевой плац, площадка для временного хранения легкового автотранспорта на 100 машиномест, идёт монтаж наружных инженерных сетей и благоустройство территории.