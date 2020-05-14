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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:52
https://ria.ru/20200514/1571434094.html
В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/79/1531047909_0:153:3872:2331_1036x0_80_0_0_26af0218c212e2e0d3b857f242fb5bbf.jpg
РИА Новости

В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям

14:50 14.05.2020 (обновлено: 14:52 14.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 / Амстердамский аэропорт Схипхол
Амстердамский аэропорт Схипхол
CC BY-SA 3.0 / Cjh1452000 /
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Члены природоохранной организации Greenpeace устроили протест в аэропорту Амстердама Schiphol с требованием скорректировать поддерживающие выплаты загрязняющим воздух авиакомпаниям, сообщается на сайте организации.
Активисты в четверг вышли на взлетно-посадочную полосу амстердамского аэропорта, протестуя против высоких выплат государства нидерландской авиакомпании KLM на фоне влияния пандемии коронавируса на индустрию. По мнению организации, выбросы самолетов авиакомпании загрязняют воздух и приводят к глобальному потеплению. Члены Greenpeace выступили с лозунгом "Возвращение к нормальной жизни = возвращение к климатическому кризису".
"KLM получает помощь в размере миллиардов евро, хотя у компании даже нет плана в области климата, и она почти не платит налоги. Попытки оказать помощь индустрии во время этого кризиса не должны погружать нас еще больше в климатический кризис. Предоставлять помощь в виде чеков без указания суммы крупным источникам загрязнения воздуха неприемлемо. Правительство должно принять условия, учитывающие изменение климата, на эту многомиллиардную помощь", - говорится в заявлении Greenpeace на сайте организации.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗGreenpeaceАмстердамВ мире
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