В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям

"KLM получает помощь в размере миллиардов евро, хотя у компании даже нет плана в области климата, и она почти не платит налоги. Попытки оказать помощь индустрии во время этого кризиса не должны погружать нас еще больше в климатический кризис. Предоставлять помощь в виде чеков без указания суммы крупным источникам загрязнения воздуха неприемлемо. Правительство должно принять условия, учитывающие изменение климата, на эту многомиллиардную помощь", - говорится в заявлении Greenpeace на сайте организации.