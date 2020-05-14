В Амстердаме члены Greenpeace протестуют против выплат авиакомпаниям

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Члены природоохранной организации Greenpeace устроили протест в аэропорту Амстердама Schiphol с требованием скорректировать поддерживающие выплаты загрязняющим воздух авиакомпаниям, сообщается на сайте организации.
Активисты в четверг вышли на взлетно-посадочную полосу амстердамского аэропорта, протестуя против высоких выплат государства нидерландской авиакомпании KLM на фоне влияния пандемии коронавируса на индустрию. По мнению организации, выбросы самолетов авиакомпании загрязняют воздух и приводят к глобальному потеплению. Члены Greenpeace выступили с лозунгом "Возвращение к нормальной жизни = возвращение к климатическому кризису".
BREAKING: #ClimateAction at Airport Schiphol! Greenpeace activists cycle on airport runway demanding climate conditions for bailout. Check out the livestream: https://t.co/TYvhuwzJAW #AirFranceKLM #BailOutPeopleNotCorporations pic.twitter.com/TWrMZ29RA9— Greenpeace NL (@GreenpeaceNL) May 14, 2020
"KLM получает помощь в размере миллиардов евро, хотя у компании даже нет плана в области климата, и она почти не платит налоги. Попытки оказать помощь индустрии во время этого кризиса не должны погружать нас еще больше в климатический кризис. Предоставлять помощь в виде чеков без указания суммы крупным источникам загрязнения воздуха неприемлемо. Правительство должно принять условия, учитывающие изменение климата, на эту многомиллиардную помощь", - говорится в заявлении Greenpeace на сайте организации.
Члены организации призывают сейчас защищать природу, так как после окончания карантина из-за COVID-19 и принимаемых политических решений экология может пострадать еще больше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.