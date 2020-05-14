Собянин анонсировал массовый забор анализов на антитела в Москве

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Москве начнут брать до 200 тысяч анализов в сутки на антитела к коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Резко повысить число взятых тестов поможет иммуноферментная диагностика. В первую очередь анализы возьмут у сотрудников предприятий, работающих в данным момент. Речь идет о медицинских учреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, правоохранительных органах.
10:00АкцентыЧто не так с антителами. Переболевшие могут заразиться повторно?Антитела, скорее всего, не отменяют риск повторного заражения коронавирусом, и как следствие – новой волны эпидемии. Ученые пока не знают, как долго они сохраняются в организме и есть ли у них способность противостоять COVID-19.
В прошедшие две недели в столице проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование. Уже на этой неделе тестирование заработает в полную силу.
Так, 30 поликлиник будут брать кровь у 70 тысяч москвичей еженедельно.
Собянин уточнил, что в городе также будет развиваться ПЦР-тестирования на коронавирус.
Кроме того, мэр Москвы на встрече с членами клинического комитета сообщил о том, что достигнута договоренность с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о развертывании системы ИФА-диагностики в регионе.
"Наша задача - не скрывать что-либо, не микшировать эти процессы, а, наоборот, максимально быстро, эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу", - заявил мэр.
Он добавил, что это позволит определить тактику и стратегию работы всей городской системы здравоохранения, адекватно принимать решения, связанные с ограничениями в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф