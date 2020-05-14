В Омске у пациента онкодиспансера выявили коронавирус

ОМСК, 14 мая – РИА Новости. Пациент онкологического диспансера в Пациент онкологического диспансера в Омске заразился коронавирусом , под карантин попали 57 контактировавших с ним человек, сообщила пресс-служба минздрава области.

"В корпусе онкологического диспансера на улице Учебной выявлен случай коронавируса у одного из пациентов. В связи с этим обстоятельством на карантин закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии. Речь идет о пациентах, контактировавших с заболевшим человеком. В карантин попали 46 пациентов и 11 медиков. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарствами, продуктами, средствами дезинфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Омской области

В министерстве добавили, что часть пациентов, "состояние которых позволяет", направили на домашнюю самоизоляцию. У всех пациентов онкодиспансера взяли мазки на COVID-19. Пока новых пациентов принимает стационар Областного онкологического диспансера на улице Завертяева, уточнили в минздраве.

Пятого мая минздрав региона сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске, где находятся 417 пациентов, закрыли на карантин из-за риска заражения COVID-19. На следующий день стало известно о закрытии на карантин отделения в Областной клинической больнице - по той же причине. Спустя неделю областной минздрав сообщил о карантине в Больнице скорой медицинской помощи №1, находящейся в 200 метрах от больницы имени Кабанова.

По данным оперативного штаба на 14 мая, в Омской области зарегистрировано 389 случаев COVID-19, за сутки выявлено 34. Выздоровели 70 человек, умерли - 11. От коронавируса лечатся 308 жителей Омска и области.