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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:47
https://ria.ru/20200514/1571433877.html
В Омске у пациента онкодиспансера выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Омске у пациента онкодиспансера выявили коронавирус

14:47 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ОМСК, 14 мая – РИА Новости. Пациент онкологического диспансера в Омске заразился коронавирусом, под карантин попали 57 контактировавших с ним человек, сообщила пресс-служба минздрава области.
"В корпусе онкологического диспансера на улице Учебной выявлен случай коронавируса у одного из пациентов. В связи с этим обстоятельством на карантин закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии. Речь идет о пациентах, контактировавших с заболевшим человеком. В карантин попали 46 пациентов и 11 медиков. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарствами, продуктами, средствами дезинфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Омской области.
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В министерстве добавили, что часть пациентов, "состояние которых позволяет", направили на домашнюю самоизоляцию. У всех пациентов онкодиспансера взяли мазки на COVID-19. Пока новых пациентов принимает стационар Областного онкологического диспансера на улице Завертяева, уточнили в минздраве.
Пятого мая минздрав региона сообщил, что больницу имени Кабанова в Омске, где находятся 417 пациентов, закрыли на карантин из-за риска заражения COVID-19. На следующий день стало известно о закрытии на карантин отделения в Областной клинической больнице - по той же причине. Спустя неделю областной минздрав сообщил о карантине в Больнице скорой медицинской помощи №1, находящейся в 200 метрах от больницы имени Кабанова.
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По данным оперативного штаба на 14 мая, в Омской области зарегистрировано 389 случаев COVID-19, за сутки выявлено 34. Выздоровели 70 человек, умерли - 11. От коронавируса лечатся 308 жителей Омска и области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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