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2020-05-14T14:46
https://ria.ru/20200514/1571433792.html
Голикова просит согласовать изменения плана исследований геномных центров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова просит согласовать изменения плана исследований геномных центров

14:46 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина согласовать изменения в план исследований геномных научных центров из-за актуальности исследований по коронавирусу.
Она отметила, что исследования, проведенные Центром биобезопасности, доказали свою эффективность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Накопленный опыт и инфраструктура позволили быстро организовать работу по созданию средств диагностики и вакцины.
"Эти направления уже сейчас очевидно расширяют рамки генетической программы. И здесь мы просили бы вашего согласия на внесение изменений в том числе в план исследований, поскольку нам представляется, что эти исследования представляют актуальность не только сейчас, но и на долгосрочную перспективу", - сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий.
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