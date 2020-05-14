Голикова просит согласовать изменения плана исследований геномных центров

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина согласовать изменения в план исследований геномных научных центров из-за актуальности исследований по коронавирусу.
Она отметила, что исследования, проведенные Центром биобезопасности, доказали свою эффективность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Накопленный опыт и инфраструктура позволили быстро организовать работу по созданию средств диагностики и вакцины.
"Эти направления уже сейчас очевидно расширяют рамки генетической программы. И здесь мы просили бы вашего согласия на внесение изменений в том числе в план исследований, поскольку нам представляется, что эти исследования представляют актуальность не только сейчас, но и на долгосрочную перспективу", - сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий.