Минобрнауки подготовит сценарий приемной кампании на случай переноса ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ готовит сценарий приемной кампании на случай переноса Единого госэкзамена на август, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
"Конечно. У нас есть соответствующая нормативная база, под котоую вузы свои локальные документы принимают", - заявил Афанасьев в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, готово ли Минобрнауки к переносу ЕГЭ на август.
Он отметил, что для ускорения процесса министерство предложило дистанционную подачу документов. Также в случае необходимости будет сжиматься график приемной кампании, чтобы можно было начать учебный год как можно раньше, не теряя учебного времени.