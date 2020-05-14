Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T15:29
https://ria.ru/20200514/1571433618.html
Минобрнауки подготовит сценарий приемной кампании на случай переноса ЕГЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571392925_0:0:2994:1685_1036x0_80_0_0_896ec46086abf6fd9ed886d6d078caf5.jpg
РИА Новости

Минобрнауки подготовит сценарий приемной кампании на случай переноса ЕГЭ

14:44 14.05.2020 (обновлено: 15:29 14.05.2020)
520
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ готовит сценарий приемной кампании на случай переноса Единого госэкзамена на август, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
"Конечно. У нас есть соответствующая нормативная база, под котоую вузы свои локальные документы принимают", - заявил Афанасьев в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, готово ли Минобрнауки к переносу ЕГЭ на август.
Единый государственный экзамен
05:17Распространение нового коронавируса
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Он отметил, что для ускорения процесса министерство предложило дистанционную подачу документов. Также в случае необходимости будет сжиматься график приемной кампании, чтобы можно было начать учебный год как можно раньше, не теряя учебного времени.
102100
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Вход в здание Министерства образования и науки России
Минобрнауки надеется провести ЕГЭ не позднее 1 сентября
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Единый государственный экзамен
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57ГП поручила оперативно реагировать на жалобы медиков на отсутствие выплат
15:55Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах
15:54Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
Лента новостейМолния