Голикова рассказала о ситуации с поставкой генетического оборудования

"Сейчас в рамках борьбы всех стран с вызовами, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, конечно, востребованность современного генетического оборудования весьма высока. И конечно, мы оцениваем риски, которые сейчас связаны с тем, что по каким-то направлениям может быть либо более поздние сроки поставки оборудования, либо какая-то недопоставка", - рассказала Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.