Голикова рассказала о ситуации с поставкой генетического оборудования

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Риски более поздних сроков поставки генетического оборудования оцениваются в рамках реализации нацпроекта "Наука", оценка завершится к июлю, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас в рамках борьбы всех стран с вызовами, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, конечно, востребованность современного генетического оборудования весьма высока. И конечно, мы оцениваем риски, которые сейчас связаны с тем, что по каким-то направлениям может быть либо более поздние сроки поставки оборудования, либо какая-то недопоставка", - рассказала Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Эти риски, по словам Голиковой, оцениваются в рамках реализации национального проекта "Наука".
"Такую оценку завершим к июлю. И я думаю, что по результатам того, что произойдет, обязательно доложим", - сообщила Голикова президенту.