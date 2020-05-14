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2020-05-14T14:43
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Голикова рассказала о ситуации с поставкой генетического оборудования
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РИА Новости

Голикова рассказала о ситуации с поставкой генетического оборудования

14:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Риски более поздних сроков поставки генетического оборудования оцениваются в рамках реализации нацпроекта "Наука", оценка завершится к июлю, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас в рамках борьбы всех стран с вызовами, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции, конечно, востребованность современного генетического оборудования весьма высока. И конечно, мы оцениваем риски, которые сейчас связаны с тем, что по каким-то направлениям может быть либо более поздние сроки поставки оборудования, либо какая-то недопоставка", - рассказала Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Эти риски, по словам Голиковой, оцениваются в рамках реализации национального проекта "Наука".
"Такую оценку завершим к июлю. И я думаю, что по результатам того, что произойдет, обязательно доложим", - сообщила Голикова президенту.
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