В липецком селе модернизируют очистные сооружения

ЛИПЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку администрации Липецкой области на строительство комплекса очистных сооружений в селе Тербуны, на эти цели потребуются 323 миллиона рублей, сообщил глава региона . Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку администрации Липецкой области на строительство комплекса очистных сооружений в селе Тербуны, на эти цели потребуются 323 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, на первом этапе построят новый комплекс производительностью 3 тысячи кубических метров в сутки. На втором предполагается повышение производительности до 6 тысяч кубических метров в сутки. Более половины средств на работы выделит фонд содействия реформированию ЖКХ, остальная часть средств поступит из областного бюджета.

Артамонов отметил, что строительство комплекса очистных сооружений обеспечит соответствующими услугами всё население Тербунов и прилегающих населённых пунктов, в том числе резидентов ОЭЗ РУ ППТ (регионального уровня производственно промышленного типа) "Тербуны". Кроме того, стоки доведут до нормативной очистки, после чего они будут пригодны для сброса в водный объект.