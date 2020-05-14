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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-14T14:48
https://ria.ru/20200514/1571433483.html
В липецком селе модернизируют очистные сооружения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571433725_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_86f8ec096b99fd3b55fd759ac98becdb.jpg
РИА Новости

В липецком селе модернизируют очистные сооружения

14:43 14.05.2020 (обновлено: 14:48 14.05.2020)
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© Фото : Тербунский муниципальный район Липецкой области Село Тербуны в Липецкой области
Село Тербуны в Липецкой области
© Фото : Тербунский муниципальный район Липецкой области
ЛИПЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку администрации Липецкой области на строительство комплекса очистных сооружений в селе Тербуны, на эти цели потребуются 323 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на первом этапе построят новый комплекс производительностью 3 тысячи кубических метров в сутки. На втором предполагается повышение производительности до 6 тысяч кубических метров в сутки. Более половины средств на работы выделит фонд содействия реформированию ЖКХ, остальная часть средств поступит из областного бюджета.
Артамонов отметил, что строительство комплекса очистных сооружений обеспечит соответствующими услугами всё население Тербунов и прилегающих населённых пунктов, в том числе резидентов ОЭЗ РУ ППТ (регионального уровня производственно промышленного типа) "Тербуны". Кроме того, стоки доведут до нормативной очистки, после чего они будут пригодны для сброса в водный объект.
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"Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Эта тема наиболее актуальна для муниципальных очистных сооружений, часть которых изношена. Необходимо сделать водные объекты региона безопасными не только для человека, но и для флоры и фауны", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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