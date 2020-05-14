Голикова отметила роль центра биобезопасности в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что создание Центра биологической безопасности и научной инфраструктуры позволило очень быстро организовать работу в условиях пандемии коронавируса.
"Почему я начала с Центра биобезопасности? Потому что эти вопросы, которые реализуются центром и другими лабораториями, которые созданы на территории Российской Федерации, доказали свою эффективность... в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции", - сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Вице-премьер отметила, что благодаря накопленному опыту и созданной инфраструктуре очень быстро была организована работа по созданию средств диагностики коронавируса и вакцины от него.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.