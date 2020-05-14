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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:41
https://ria.ru/20200514/1571433398.html
Голикова отметила роль центра биобезопасности в борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова отметила роль центра биобезопасности в борьбе с коронавирусом

14:41 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что создание Центра биологической безопасности и научной инфраструктуры позволило очень быстро организовать работу в условиях пандемии коронавируса.
"Почему я начала с Центра биобезопасности? Потому что эти вопросы, которые реализуются центром и другими лабораториями, которые созданы на территории Российской Федерации, доказали свою эффективность... в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции", - сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Вице-премьер отметила, что благодаря накопленному опыту и созданной инфраструктуре очень быстро была организована работа по созданию средств диагностики коронавируса и вакцины от него.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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