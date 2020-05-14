Голикова призвала проработать ограничения на ввоз генматериалов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заинтересованные ведомства должны проработать вопрос о введении ограничений и условий допуска отдельных видов зарубежной продукции на российский рынок, которые созданы с учетом генетических технологий, в первую очередь это касается сельского хозяйства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы сейчас, чтобы обеспечить конкурентоспособность полученных результатов на отечественном рынке, поручили заинтересованным министерствам проработать вопрос о введении ограничений и условий допуска отдельных видов зарубежной продукции на российский рынок, которые созданы с учетом генетических технологий. В первую очередь это касается сельского хозяйства, и в настоящее время такие предложения уже представлены Курчатовским институтом, работа в этом направлении сейчас продолжается", - заявила Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.