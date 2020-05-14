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2020-05-14T14:39
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Голикова призвала проработать ограничения на ввоз генматериалов
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РИА Новости

Голикова призвала проработать ограничения на ввоз генматериалов

14:39 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заинтересованные ведомства должны проработать вопрос о введении ограничений и условий допуска отдельных видов зарубежной продукции на российский рынок, которые созданы с учетом генетических технологий, в первую очередь это касается сельского хозяйства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы сейчас, чтобы обеспечить конкурентоспособность полученных результатов на отечественном рынке, поручили заинтересованным министерствам проработать вопрос о введении ограничений и условий допуска отдельных видов зарубежной продукции на российский рынок, которые созданы с учетом генетических технологий. В первую очередь это касается сельского хозяйства, и в настоящее время такие предложения уже представлены Курчатовским институтом, работа в этом направлении сейчас продолжается", - заявила Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
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Здоровье - ОбществоКурчатовский институтТатьяна ГоликоваЭкономика
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