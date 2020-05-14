Трамп заявил, что разочаровался в Китае

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, а тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.
"Я очень разочарован в Китае", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business. Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 "даже не был темой для обсуждения".
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.
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