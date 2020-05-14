Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:36
https://ria.ru/20200514/1571433126.html
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
https://cdn24.img.ria.ru/images/151389/24/1513892483_0:0:4149:2333_1036x0_80_0_0_8ebaa04da54112c193da1fdb8df1aad4.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что разочаровался в Китае

14:36 14.05.2020
3971
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, а тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.
"Я очень разочарован в Китае", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business. Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 "даже не был темой для обсуждения".
В Центральном госпитале города Ухань
5 мая, 03:21Распространение нового коронавируса
СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.
В Китае сделали анимационную короткометражку о COVID-19 и реакции США
2 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
В Китае сделали анимационную короткометражку о COVID-19 и реакции США
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
8392025
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампКитайУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Школьница во время дистанционного обучения дома
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Амазонские тропические леса
Названо возможное место начала следующей пандемии
Сотрудник ФСБ России
В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства
Одноканальный ультразвуковой дефектоскоп
Ученые создали роботизированный аналог УЗИ для металлических деталей
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Коронавирус
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
Британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Кейт Уинслет
Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Солдат-срочник Руслан Мухатов
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В "Векторе" рассказали, когда завершатся исследования вакцины от COVID-19
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Департамент образования Москвы оценил рекомендации о переменах в школах
15:54Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
Лента новостейМолния