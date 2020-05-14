Трамп заявил, что разочаровался в Китае

"Я очень разочарован в Китае", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business. Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 "даже не был темой для обсуждения".