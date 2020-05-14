Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микрочастицы с Микрочастицы с коронавирусом , выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут, сообщается в исследовании ученых из США , опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Группа ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) провела наблюдение, при котором человек в течение 25 секунд громко повторял фразу "оставайтесь здоровы" (stay healthy) в закрытом боксе. Потом пространство бокса облучалось лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.

"Наблюдения при помощи рассеяния высокочувствительного лазерного излучения выявили, что при громкой речи могут выделяться тысячи частиц слюны в секунду. В закрытом помещении с застойным воздухом они исчезают из поля зрения в временные промежутки от 8 до 14 минут", - говорится в исследовании. Таким образом, ученые полагают, что "есть значительная вероятность, что при обычной речи возможна передача вируса воздушно-капельным путем в закрытых помещениях".

"Давно известно, что респираторные вирусы могут передаваться через частицы, которые образуются при кашле или чихании. Менее широко известно, что обычная речь также производит тысячи частиц слюны", - отмечают исследователи.

Ученые не рассматривали крупные частицы, а сконцентрировались на мелких частицах, которые могут задерживаться в воздухе дольше. Тем не менее потенциально эти частицы могут содержать достаточный для заражения объем вируса. При громкой речи выделяется больше частиц, отмечают ученые.