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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:34
https://ria.ru/20200514/1571433041.html
Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе

14:34 14.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микрочастицы с коронавирусом, выделяемые при разговоре, могут задерживаться в воздухе в закрытом помещении от 8 до 14 минут, сообщается в исследовании ученых из США, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Группа ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) провела наблюдение, при котором человек в течение 25 секунд громко повторял фразу "оставайтесь здоровы" (stay healthy) в закрытом боксе. Потом пространство бокса облучалось лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.
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"Наблюдения при помощи рассеяния высокочувствительного лазерного излучения выявили, что при громкой речи могут выделяться тысячи частиц слюны в секунду. В закрытом помещении с застойным воздухом они исчезают из поля зрения в временные промежутки от 8 до 14 минут", - говорится в исследовании. Таким образом, ученые полагают, что "есть значительная вероятность, что при обычной речи возможна передача вируса воздушно-капельным путем в закрытых помещениях".
"Давно известно, что респираторные вирусы могут передаваться через частицы, которые образуются при кашле или чихании. Менее широко известно, что обычная речь также производит тысячи частиц слюны", - отмечают исследователи.
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Ученые не рассматривали крупные частицы, а сконцентрировались на мелких частицах, которые могут задерживаться в воздухе дольше. Тем не менее потенциально эти частицы могут содержать достаточный для заражения объем вируса. При громкой речи выделяется больше частиц, отмечают ученые.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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