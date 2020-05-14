Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство

Попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профилей офицеров СС и фашистских вождей – это святотатство. Разделяю возмущение, которое уже высказали представители самых разных общественных организаций, регионов, ветеранских сообществ. Ума не приложу, кому это могло прийти в голову, но считаю, что следователи должны с этим разобраться. Смешивать память героев с нацистскими преступниками и их пособниками абсолютно недопустимо!" – прокомментировал Василий Лановой.