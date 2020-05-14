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75 лет Великой Победы
2020-05-14T14:33
https://ria.ru/20200514/1571432940.html
Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571432882_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3a91349b6772396fe3db5b3f4b50db58.jpg
РИА Новости

Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство

14:33 14.05.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевМедиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн"
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Святотатством назвал попытки хулиганов разместить на сайте "Бессмертного полка онлайн" профилей офицеров СС и фашистских вождей сопредседатель общероссийского движения "Бессмертный полк", Герой Труда РФ Василий Лановой.

Попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профилей офицеров СС и фашистских вождей – это святотатство. Разделяю возмущение, которое уже высказали представители самых разных общественных организаций, регионов, ветеранских сообществ. Ума не приложу, кому это могло прийти в голову, но считаю, что следователи должны с этим разобраться. Смешивать память героев с нацистскими преступниками и их пособниками абсолютно недопустимо!" – прокомментировал Василий Лановой.

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12 мая, 16:1275 лет Великой Победы
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Напомним, что в преддверии праздника 9 Мая на сайте шествия "Бессмертный полк онлайн" модераторами ресурса были зафиксированы попытки разместить фото нацистов среди анкет ветеранов. Как отметили организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк", все IP-адреса хулиганов были оперативно переданы для проведения проверки в Следственный комитет РФ.
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полк
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