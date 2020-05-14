Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Святотатством назвал попытки хулиганов разместить на сайте "Бессмертного полка онлайн" профилей офицеров СС и фашистских вождей сопредседатель общероссийского движения "Бессмертный полк", Герой Труда РФ Василий Лановой.
Попытки разместить на сайте "Бессмертного полка" профилей офицеров СС и фашистских вождей – это святотатство. Разделяю возмущение, которое уже высказали представители самых разных общественных организаций, регионов, ветеранских сообществ. Ума не приложу, кому это могло прийти в голову, но считаю, что следователи должны с этим разобраться. Смешивать память героев с нацистскими преступниками и их пособниками абсолютно недопустимо!" – прокомментировал Василий Лановой.
Напомним, что в преддверии праздника 9 Мая на сайте шествия "Бессмертный полк онлайн" модераторами ресурса были зафиксированы попытки разместить фото нацистов среди анкет ветеранов. Как отметили организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк", все IP-адреса хулиганов были оперативно переданы для проведения проверки в Следственный комитет РФ.