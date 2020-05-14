Более 53 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали липецкие аграрии

ЛИПЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Липецкие земледельцы с начала года собрали более 53 тысяч тонн тепличных овощей, что почти на 40% выше показателей прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, большая часть собранной продукции - это огурцы, помидоры и баклажаны. Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращивания составляет 220 гектаров. До конца года планируется увеличить тепличные мощности еще на 42 гектара.
Артамонов отметил, что регион из года в год ставит рекорды по сбору овощей закрытого грунта. В 2019 году в Липецкой области в теплицах с круглогодичным циклом выращивания было получено около 110 тысяч тонн овощей. На этих предприятиях трудится несколько тысяч липчан, и есть вакантные места с хорошими условиями и достойной заработной платой.
"Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения", — сказал Артамонов.