Более 53 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали липецкие аграрии

По его словам, большая часть собранной продукции - это огурцы, помидоры и баклажаны. Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращивания составляет 220 гектаров. До конца года планируется увеличить тепличные мощности еще на 42 гектара.

"Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения", — сказал Артамонов.