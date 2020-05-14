Гидрометцентр подтвердил рекордно теплое начало года на планете

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Среднеглобальная температура на поверхности планеты в период с января по май стала рекордной по сравнению с остальными данными за историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Система Copernicus (европейский центр прогнозов - ред.) определяет - апрель в этом году был самым теплым, а NOAA (американская система - ред.) оценивает как второй. Уже за первые четыре месяца среднеглобальная температура находится на втором месте", - сказал Вильфанд.