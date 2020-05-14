Росавиация рассказала о борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок, сообщает ведомство.
"Федеральное агентство воздушного транспорта совестно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации" (ЦКБ ГА) подготовили проект "Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации", - говорится в сообщении.
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