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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:27
https://ria.ru/20200514/1571432732.html
Росавиация рассказала о борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Росавиация рассказала о борьбе с коронавирусом

14:26 14.05.2020 (обновлено: 14:27 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росавиация подготовила проект указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок, сообщает ведомство.
"Федеральное агентство воздушного транспорта совестно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации" (ЦКБ ГА) подготовили проект "Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
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