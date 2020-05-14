Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса.

Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".

Так, во время первого этапа пассажиров в самолетах предлагается рассаживать с соблюдением дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее, по два в ряд — в шахматном порядке.

Также на борт не будут пускать в верхней одежде. Ее придется упаковать в пластиковый пакет и положить на полку. Доставать сверток будет запрещено в течение всего времени пребывания в самолете.

Помимо этого, пассажирам могут запретить расстегивать ремни безопасности и ходить по салону в течение всего полета, кроме посещения туалета. Также нельзя будет вызывать бортпроводника, если не возникла неразрешимая ситуация, в том числе влияющая на безопасность полета или угрожающая здоровью и жизни.

Во время действия первого и второго этапов выхода из ограничений перед полетом всем будут бесконтактно измерять температуру, тех, у кого выше 37,5, на борт не допустят.

Пассажиры в течение всего полета должны будут носить маску и перчатки. Если рейс продолжается более трех часов, маски будут планово менять "в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции".