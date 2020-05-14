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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:21
https://ria.ru/20200514/1571432642.html
Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1036x0_80_0_0_714dfc6526b6f9383995e63c9238ab93.jpg
РИА Новости

Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

14:25 14.05.2020 (обновлено: 15:21 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса.
Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".
Так, во время первого этапа пассажиров в самолетах предлагается рассаживать с соблюдением дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее, по два в ряд — в шахматном порядке.
Также на борт не будут пускать в верхней одежде. Ее придется упаковать в пластиковый пакет и положить на полку. Доставать сверток будет запрещено в течение всего времени пребывания в самолете.
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Помимо этого, пассажирам могут запретить расстегивать ремни безопасности и ходить по салону в течение всего полета, кроме посещения туалета. Также нельзя будет вызывать бортпроводника, если не возникла неразрешимая ситуация, в том числе влияющая на безопасность полета или угрожающая здоровью и жизни.
Во время действия первого и второго этапов выхода из ограничений перед полетом всем будут бесконтактно измерять температуру, тех, у кого выше 37,5, на борт не допустят.
Пассажиры в течение всего полета должны будут носить маску и перчатки. Если рейс продолжается более трех часов, маски будут планово менять "в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
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