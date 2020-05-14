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2020-05-14T14:22
https://ria.ru/20200514/1571432425.html
На вывозной рейс из Гоа зарегистрировались 426 россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569427341_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_d5bc32f3483106446a14b80f4463084f.jpg
РИА Новости

На вывозной рейс из Гоа зарегистрировались 426 россиян

14:22 14.05.2020
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© AFP 2020 / -Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
© AFP 2020 / -
Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Более 400 человек зарегистрировались на очередной вывозной рейс из индийского штата Гоа, сообщили российским журналистам в генконсульстве в Мумбаи.
Минкомсвязь сообщала, что самолет отправится по маршруту Гоа - Ростов-на-ДонуМосква. Это пятый вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее людей доставляли в Москву, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород.
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"На рейс зарегистрировались 426 человек, в том числе 413 взрослых и 13 детей", - сказали в генконсульстве.
Там отметили, что в Гоа остаются около 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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