На вывозной рейс из Гоа зарегистрировались 426 россиян

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Более 400 человек зарегистрировались на очередной вывозной рейс из индийского штата Гоа, сообщили российским журналистам в генконсульстве в Мумбаи.
Минкомсвязь сообщала, что самолет отправится по маршруту Гоа - Ростов-на-Дону – Москва. Это пятый вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее людей доставляли в Москву, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих
"На рейс зарегистрировались 426 человек, в том числе 413 взрослых и 13 детей", - сказали в генконсульстве.
Там отметили, что в Гоа остаются около 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.