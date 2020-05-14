На вывозной рейс из Гоа зарегистрировались 426 россиян

Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия

Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Более 400 человек зарегистрировались на очередной вывозной рейс из индийского штата Гоа, сообщили российским журналистам в генконсульстве в Мумбаи.

Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород. Минкомсвязь сообщала, что самолет отправится по маршруту Гоа - Ростов-на-Дону Москва . Это пятый вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее людей доставляли в Москву, Казань

"На рейс зарегистрировались 426 человек, в том числе 413 взрослых и 13 детей", - сказали в генконсульстве.

Там отметили, что в Гоа остаются около 2 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.