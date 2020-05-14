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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:20
https://ria.ru/20200514/1571432284.html
Путин отметил необходимость разработки линейки генетических технологий
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин отметил необходимость разработки линейки генетических технологий

14:20 14.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия должна разработать целую линейку генетических технологий в медицине, промышленности и экологии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россия должна обладать целой линейкой (генетических - ред.) разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идет о самых разных областях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.
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