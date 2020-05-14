Путин отметил необходимость разработки линейки генетических технологий

"Россия должна обладать целой линейкой (генетических - ред.) разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идет о самых разных областях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.