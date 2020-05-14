В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени в пороховом цехе в здании завода №3. Взрывной волной повредило несколько рядом стоящих зданий, общий ущерб пока не оценен. На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов, точная причина взрыва пока не установлена.

Телеканал сообщает, что это не первый подобный инцидент на этом заводе, в последний раз авария здесь произошла в ноябре прошлого года, когда пострадали шесть человек. Несчастный случай в 2018 году унес жизни двух человек.