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2020-05-14T14:17
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В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
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РИА Новости

В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе

14:16 14.05.2020 (обновлено: 14:17 14.05.2020)
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© Flickr / PiotrБолгарская полиция
Болгарская полиция
© Flickr / Piotr
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сильный взрыв произошел в четверг на оружейном заводе "Арсенал" вблизи города Казанлык в центральной Болгарии, в результате два человека получили легкие травмы, жертв нет, сообщает телеканал bTV.
Инцидент произошел в 11.30 по местному времени в пороховом цехе в здании завода №3. Взрывной волной повредило несколько рядом стоящих зданий, общий ущерб пока не оценен. На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов, точная причина взрыва пока не установлена.
Телеканал сообщает, что это не первый подобный инцидент на этом заводе, в последний раз авария здесь произошла в ноябре прошлого года, когда пострадали шесть человек. Несчастный случай в 2018 году унес жизни двух человек.
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