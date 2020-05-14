В Башкирии доноры плазмы для лечения COVID получат до пяти тысяч рублей

УФА, 14 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому донорам плазмы для лечения коронавирусной инфекции заплатят до пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе руководства региона.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы. Документ предусматривает меры социальной поддержки доноров, переболевших COVID-19 и безвозмездно сдавших плазму крови в объёме от 300 до 600 миллилитров в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики с 1 мая", - сообщили в пресс-службе главы.
Там отметили, что доноры, сдавшие не менее 300 миллилитров, получат единовременную выплату в размере 2,5 тысячи рублей, не менее 450 миллилитров – 3750 рублей, 600 миллилитров – 5 тысяч рублей.
"Сегодня я подписал указ о выплатах донорам антиковидной плазмы. Среди регионов России мы стали одним из первых субъектов после Москвы и Екатеринбурга, кто начал её заготавливать. Её переливание, пока не изобретена вакцина, ещё один эффективный способ лечения тяжёлых форм инфекции у пациентов, иммунитет которых сам не справляется с выработкой антител к новому вирусу. У нас уже есть первые спасенные с помощью плазмы. Донором может стать каждый переболевший COVID-19, но через месяц после выздоровления", - написал Хабиров на своей странице в "ВКонтакте".
По данным минздрава, в Башкирии на 14 мая зафиксировано 1784 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 524 человека, 16 скончались.
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