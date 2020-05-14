В Башкирии доноры плазмы для лечения COVID получат до пяти тысяч рублей

"Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы. Документ предусматривает меры социальной поддержки доноров, переболевших COVID-19 и безвозмездно сдавших плазму крови в объёме от 300 до 600 миллилитров в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики с 1 мая", - сообщили в пресс-службе главы.