Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Специалисты прогнозируют частые волны тепла на территории России летом, но погода будет изменчивой, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.
"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что лето будет неоднородным, погода будет изменчивой.
Волна тепла — это период, когда среднесуточная температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти дней.