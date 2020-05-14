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2020-05-14T14:36
https://ria.ru/20200514/1571431708.html
Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом
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РИА Новости

Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом

14:10 14.05.2020 (обновлено: 14:36 14.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Специалисты прогнозируют частые волны тепла на территории России летом, но погода будет изменчивой, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг.

"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что лето будет неоднородным, погода будет изменчивой.
Волна тепла — это период, когда среднесуточная температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти дней.
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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