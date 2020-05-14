Путин заслушает доклады о разработках в области генетических технологий

"Главным технологическим партнером программы стала компания "Роснефть". Игорь Иванович, вы уже докладывали мне совсем недавно, что соответствующее соглашение с правительством подписано, но я прошу вас сегодня рассказать о конкретных шагах и проектах "Роснефти" в рамках программы развития генетических технологий", - сказал президент, обращаясь к главе "Роснефти" Игорю Сечину.