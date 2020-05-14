Путин заслушает доклады о разработках в области генетических технологий

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин намерен заслушать доклады правительства и "Роснефти" о разработках в области генетических технологий и биотоплива.
На совещании по вопросам развития генетических технологий он рассказал, что в рамках национального проекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня, каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, "причем от Новосибирска до Крыма".
"Главным технологическим партнером программы стала компания "Роснефть". Игорь Иванович, вы уже докладывали мне совсем недавно, что соответствующее соглашение с правительством подписано, но я прошу вас сегодня рассказать о конкретных шагах и проектах "Роснефти" в рамках программы развития генетических технологий", - сказал президент, обращаясь к главе "Роснефти" Игорю Сечину.
Путин также подчеркнул, что собирается рассмотреть и другие вопросы.
"Посмотрим, как идет работа по ключевым направлениям, сегодня в данном случае по генетике. Какие проблемы требуют оперативного решения, чтобы быстрее двигаться вперед", - добавил он.