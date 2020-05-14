Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

По его словам, стране наступил первый этап восстановления привычного ритма жизни.

"Важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", - сказал он.

При этом он заверил, что власти будут продолжать принимать неотложные меры поддержки граждан и экономики.