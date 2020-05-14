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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:36
https://ria.ru/20200514/1571431550.html
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

14:08 14.05.2020 (обновлено: 15:36 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
По его словам, стране наступил первый этап восстановления привычного ритма жизни.
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"Важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", - сказал он.

При этом он заверил, что власти будут продолжать принимать неотложные меры поддержки граждан и экономики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
В принципе пособия для детей в другое время(лет 10 назад) могли быть частью нормального соцпакета, учитывающего демографию, особенно после 90-х. К текущей ситуации мера слабо адекватна, как впрочем и все остальные.
14 мая, 14:28
rsremal spb
1700002
Немцы замедлили наступление под Воронежем. Ситуация меняется, давайте этот вопрос оставим и займемся повседневными делами.
14 мая, 14:25
rsremal spb
870002
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