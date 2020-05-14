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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:06
https://ria.ru/20200514/1571431478.html
Ярошенко в американской тюрьме выдали три маски с начала эпидемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1036x0_80_0_0_f4be4f177fa66ecfc93ca93641aa81ef.jpg
РИА Новости

Ярошенко в американской тюрьме выдали три маски с начала эпидемии

14:06 14.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, где у нескольких заключенных был выявлен коронавирус, впервые с начала эпидемии получил три медицинские маски, сообщила РИА Новости жена Ярошенко Виктория.
По ее словам, еще в начале апреля у Константина поднялась температура и появился сухой кашель, ему диагностировали ОРЗ. При этом, со слов Ярошенко, в тот период в тюрьме кашляли около 70% заключенных.
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"У них казарма в 1963 году построена, вентиляция не работает, им поставили один вентилятор, который только разгонял бактерии, и закрыли все", - рассказала она, добавив, что Константин завязывал рот и нос полотенцем. "Вчера только первый раз за все это время, когда шел коронавирус, им выдали маски, по три штуки", - сказала Ярошенко.
При этом, по ее информации, в настоящее время больных в казарме уже практически не осталось. "У Кости симптомы практически все прошли, осталось только неприятное давление в груди", - уточнила она. Также его беспокоит больной зуб.
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По данным Виктории Ярошенко, анализы на коронавирус у ее супруга еще не брали, но собираются организовать сбор анализов в ближайшее время.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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