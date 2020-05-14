Ярошенко в американской тюрьме выдали три маски с начала эпидемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Россиянин Россиянин Константин Ярошенко , отбывающий наказание в американской тюрьме, где у нескольких заключенных был выявлен коронавирус, впервые с начала эпидемии получил три медицинские маски, сообщила РИА Новости жена Ярошенко Виктория.

По ее словам, еще в начале апреля у Константина поднялась температура и появился сухой кашель, ему диагностировали ОРЗ. При этом, со слов Ярошенко, в тот период в тюрьме кашляли около 70% заключенных.

"У них казарма в 1963 году построена, вентиляция не работает, им поставили один вентилятор, который только разгонял бактерии, и закрыли все", - рассказала она, добавив, что Константин завязывал рот и нос полотенцем. "Вчера только первый раз за все это время, когда шел коронавирус, им выдали маски, по три штуки", - сказала Ярошенко.

При этом, по ее информации, в настоящее время больных в казарме уже практически не осталось. "У Кости симптомы практически все прошли, осталось только неприятное давление в груди", - уточнила она. Также его беспокоит больной зуб.

По данным Виктории Ярошенко, анализы на коронавирус у ее супруга еще не брали, но собираются организовать сбор анализов в ближайшее время.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.