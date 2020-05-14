В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом

САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще пять пациентов с выявленной Еще пять пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области , общее число умерших выросло до 27, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтверждены 1413 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки. Выздоровели 325 человек. К 13 мая скончались 22 пациента с COVID-19.

"На сегодняшний день семь человек у нас скончались от новой коронавирусной инфекции и еще у 20 летальный исход наступил от иной тяжелой патологии. В общей сложности 27 человек", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией стал пожилой мужчина с тяжелой хронической патологией.

"Это мужчина, который скончался от тяжелого поражения легких, связанного с новой коронавирусной инфекцией, было ему 69 лет. Подчеркну, что помимо данного заболевания у него была тяжелая хроническая патология, которой он страдал много лет, поэтому все это вместе привело к такому исходу", - добавил замминистра.