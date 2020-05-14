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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:05
https://ria.ru/20200514/1571431350.html
В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом

14:05 14.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще пять пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 27, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 1413 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки. Выздоровели 325 человек. К 13 мая скончались 22 пациента с COVID-19.
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"На сегодняшний день семь человек у нас скончались от новой коронавирусной инфекции и еще у 20 летальный исход наступил от иной тяжелой патологии. В общей сложности 27 человек", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией стал пожилой мужчина с тяжелой хронической патологией.
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"Это мужчина, который скончался от тяжелого поражения легких, связанного с новой коронавирусной инфекцией, было ему 69 лет. Подчеркну, что помимо данного заболевания у него была тяжелая хроническая патология, которой он страдал много лет, поэтому все это вместе привело к такому исходу", - добавил замминистра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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