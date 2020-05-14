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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:22
https://ria.ru/20200514/1571431140.html
Эксперты назвали возможные сроки стабилизации спроса на топливо в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570592926_0:0:3055:1718_1036x0_80_0_0_c7f81723ed5f75924f2941fd73f04112.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали возможные сроки стабилизации спроса на топливо в России

14:22 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на автозаправочной станции
Мужчина заправляет свой автомобиль на автозаправочной станции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина заправляет свой автомобиль на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спрос на топливо в России может стабилизироваться в середине-конце третьего квартала при условии отсутствия второй волны пандемии коронавируса, сообщается в материале института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), подготовленном для РИА Новости.
Как указывается в материале, эксперты Refinitiv ожидают восстановления в первую очередь спроса на дизельное топливо за счет первоочередного запуска промышленного и строительного секторов.
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А вот спрос на автомобильный бензин пока будет находиться под давлением и восстановления стоит ожидать только в случае окончательной отмены режима самоизоляции, а также восстановления сезонных внутренних частных перевозок.
"Восстановления до "нормального" состояния рынка пока ждать не приходится. Но при условии отсутствия "второй волны" эпидемии, возможно, в середине-конце третьего квартала мы увидим стабилизацию спроса на российском рынке", - говорится в материале.
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По оценке экспертов Refinitiv, спрос на дизельное топливо за первые четыре месяца 2020 года сократился на 7%, а на автомобильный бензин – на 11%. При этом самое существенное сокращение произошло именно в апреле – на 16% и более чем 30% соответственно, сообщил руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований компании Александр Шкурин.
"В стоимостном выражении за четыре месяца с учетом средних цен по РФ сокращение составило 10% и 3% соответственно. Нивелирование сокращения для автомобильного бензина в первую очередь связано с ростом средних оптовых цен на автомобильный бензин", - также сообщается в материале.
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