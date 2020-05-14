Эксперты назвали возможные сроки стабилизации спроса на топливо в России

Как указывается в материале, эксперты Refinitiv ожидают восстановления в первую очередь спроса на дизельное топливо за счет первоочередного запуска промышленного и строительного секторов.

А вот спрос на автомобильный бензин пока будет находиться под давлением и восстановления стоит ожидать только в случае окончательной отмены режима самоизоляции, а также восстановления сезонных внутренних частных перевозок.

"Восстановления до "нормального" состояния рынка пока ждать не приходится. Но при условии отсутствия "второй волны" эпидемии, возможно, в середине-конце третьего квартала мы увидим стабилизацию спроса на российском рынке", - говорится в материале.

По оценке экспертов Refinitiv, спрос на дизельное топливо за первые четыре месяца 2020 года сократился на 7%, а на автомобильный бензин – на 11%. При этом самое существенное сокращение произошло именно в апреле – на 16% и более чем 30% соответственно, сообщил руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований компании Александр Шкурин.