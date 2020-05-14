Путин поблагодарил генетиков за вклад в создание вакцин от коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса.
"Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.