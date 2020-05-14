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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:19
https://ria.ru/20200514/1571431108.html
Путин поблагодарил генетиков за вклад в создание вакцин от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382229_0:120:3152:1893_1036x0_80_0_0_8f0f5f8855cf88291ab2ec2b0f22a26c.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил генетиков за вклад в создание вакцин от коронавируса

14:03 14.05.2020 (обновлено: 14:19 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от коронавируса.
"Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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