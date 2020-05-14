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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:01
https://ria.ru/20200514/1571430938.html
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 28
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 28

14:01 14.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в государственной пограничной службе Украины, общее число выявленных случаев выросло до 28, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Как сообщал минздрав, число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки выросло на 422, до 16847, выздоровели еще 427, 17 человек скончались, всего жертв 456.
"По состоянию на 14 мая в результате тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов. Вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в среду в одном из пограничных подразделений Одесского региона в связи с распространением коронавирусной инфекции медработники провели забор материалов и массово протестовали военнослужащих с помощью ПЦР-диагностики. Результаты тестов ожидаются.
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Как отмечается, из общего числа заболевших пятеро уже вылечились, еще 23 человека лечатся. Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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