Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 28

"По состоянию на 14 мая в результате тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов. Вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства", - говорится в сообщении.