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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:00
https://ria.ru/20200514/1571430871.html
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса

14:00 14.05.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изменение обоняния или его потеря могут быть симптомом коронавирусной инфекции, но окончательных данных о частоте этого симптома в России пока нет, если человек замечает нарушение, следует проконсультироваться с врачом, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Изменение обоняния вплоть до его полной утраты могут быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции", - говорится в сообщении.
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Из-за вирусной инфекции может развиваться отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки, что и приводит к нарушению нормальной функции системы обоняния, пояснили в Роспотребнадзоре.
Однако окончательных данных о частоте данного симптома при COVID-19 в России пока нет. "Но если вы отмечаете нарушение обоняния, особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой, чувством заложенности в грудной клетке – незамедлительно проконсультируйтесь с врачом", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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