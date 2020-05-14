В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах коронавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Изменение обоняния или его потеря могут быть симптомом Изменение обоняния или его потеря могут быть симптомом коронавирусной инфекции , но окончательных данных о частоте этого симптома в России пока нет, если человек замечает нарушение, следует проконсультироваться с врачом, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора

"Изменение обоняния вплоть до его полной утраты могут быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции", - говорится в сообщении.

Из-за вирусной инфекции может развиваться отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки, что и приводит к нарушению нормальной функции системы обоняния, пояснили в Роспотребнадзоре.

Однако окончательных данных о частоте данного симптома при COVID-19 в России пока нет. "Но если вы отмечаете нарушение обоняния, особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой, чувством заложенности в грудной клетке – незамедлительно проконсультируйтесь с врачом", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.