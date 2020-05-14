В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. У двух пациентов выявили нетипичное проявление коронавируса - у них появился серозный перитонит, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

В частности, у пациентов начала скапливаться жидкость в брюшной полости. Врачи предположили, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.

Как сообщили в Минздраве со ссылкой на главного невролога ведомства Евгения Шилова, примерно у 20-30% пациентов развивается почечная недостаточность.

Таким образом, больные с хроническими болезнями почек составляют группу особо высокого риска заражения и высокой летальности при развитии заболевания.

"Это связано с тем, что причиной хронической болезни почек являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19", - пояснил Шилов.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сравнил коронавирус с радиацией.

"Его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе!" - сказал он.