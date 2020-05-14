Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:54
https://ria.ru/20200514/1571430496.html
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса

13:54 14.05.2020
152664
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. У двух пациентов выявили нетипичное проявление коронавируса - у них появился серозный перитонит, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
В частности, у пациентов начала скапливаться жидкость в брюшной полости. Врачи предположили, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
11 мая, 08:00РИА Наука
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Как сообщили в Минздраве со ссылкой на главного невролога ведомства Евгения Шилова, примерно у 20-30% пациентов развивается почечная недостаточность.
Таким образом, больные с хроническими болезнями почек составляют группу особо высокого риска заражения и высокой летальности при развитии заболевания.
"Это связано с тем, что причиной хронической болезни почек являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19", - пояснил Шилов.
Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сравнил коронавирус с радиацией.

"Его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе!" - сказал он.

По последним данным, с начала эпидемии в стране зафиксировали 252 245 случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
13:44
Перчаточные меры. Врач объяснил, как вести себя со средствами защиты
109416651
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
На самом деле цирк устраивают СМИ, которые всё это выносят. Вирус может множеством симптомов и синдромов проявляться, но если о каждой казуистике трубить во все тромбоны, то получается каша в головах. Помнится о такой симптоматике ещё китайцы говорили, логично, что будет и ЖКТ поражаться, так как происходит микро тромбирование сосудов. Но кому-то хочется хайпа, поэтому теперь любой услышанный где-то симптом будут выносит в кричащие заголовки.
14 мая, 14:21
Юрий Баженов
1500001
Журналисты продолжают нагнетать ужас. Планомерно, каждый день, по нескольку капель подробностей о вирусе. Хотя любому здравому человеку понятно - при вирусе идет ослабление организма и вылезают осложнения, который множество - целые энциклопедии написаны.
14 мая, 15:32
ddamaskblade
1500000
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Врач и пациенты в больнице
В России за сутки коронавирус выявили у 9974 человек
Школьница во время дистанционного обучения дома
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Майк Помпео
В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле
Сотрудник НИИ в лаборатории
Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Сотрудник ФСБ России
В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Вход в здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке, США
NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России
Врачи
Врач рассказал о поразительной скорости ухудшения состояния при COVID-19
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Рябков осудил попытки использовать COVID-19 для подрыва механизмов ООН
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
Лента новостейМолния