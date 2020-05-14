"Коммунисты России" просят пока сохранить запрет на посещение храмов

"Эпидемическая обстановка, как мы видим по цифрам заболевших, не позволяет пока открывать церкви для неограниченного посещения верующими в интересах самих же прихожан. Однако если у медиков другое мнение, то снятие ограничений должно коснуться массовых мероприятий в целом", - цитирует пресс-служба слова председателя ЦК партии Максима Сурайкина.