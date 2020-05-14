"Коммунисты России" просят пока сохранить запрет на посещение храмов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" в ответ на инициативу группы депутатов Госдумы разрешить верующим ходить в храмы обратилась к правительству с просьбой сохранить запрет на их посещение, так как пока это не позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба партии.
Ранее пресс-служба комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений сообщила, что группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина РФ Андрею Белоусову и попросила разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.
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Отмечается, что в свою очередь партия "Коммунисты России" направила Белоусову обращение с просьбой сохранить запрет на посещение верующими объектов религиозного культа, либо одновременно с отменой запрета на посещение снять запрет и на проведение массовых публичных мероприятий.
"Эпидемическая обстановка, как мы видим по цифрам заболевших, не позволяет пока открывать церкви для неограниченного посещения верующими в интересах самих же прихожан. Однако если у медиков другое мнение, то снятие ограничений должно коснуться массовых мероприятий в целом", - цитирует пресс-служба слова председателя ЦК партии Максима Сурайкина.
Кроме этого, он добавил, что точка зрения партии состоит в том, что до конца мая стоит сохранить ограничения на массовые мероприятия, включая посещение гражданами религиозных объектов.
"А вот одиночные пикеты и публичные мероприятия численностью до 10 человек вполне возможно разрешить, при соблюдении их участниками социальной дистанции", - уточнил председателя ЦК партии.
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