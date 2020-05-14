СМИ: квартиру мужа Мещеряковой ограбили перед ее смертью

По данным телеканала, это произошло в период с 9 по 11 мая. В краже 30 тысяч рублей подозревают сиделку Коновалова. По предварительным данным, пропали драгоценности, которые принадлежали Мещеряковой. Правоохранительные органы ищут подозреваемую.

Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. О причинах и обстоятельствах смерти актрисы не сообщалось. Она известна благодаря ролям в фильмах "Сердце Друга", "А зори здесь тихие", "Софья Ковалевская" и многих других.