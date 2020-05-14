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Культура
2020-05-14T13:54
https://ria.ru/20200514/1571430193.html
СМИ: квартиру мужа Мещеряковой ограбили перед ее смертью
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571418012_0:27:720:432_1036x0_80_0_0_2ac4730c9db6369672f5378aaa5d30f9.jpg
РИА Новости

СМИ: квартиру мужа Мещеряковой ограбили перед ее смертью

13:54 14.05.2020
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© Аватар-Фильм (2002)Алла Мещерякова
Алла Мещерякова
© Аватар-Фильм (2002)
Алла Мещерякова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Телеканал РЕН-ТВ сообщил, что квартиру мужа актрисы Аллы Мещеряковой режиссера Владимира Коновалова ограбили за несколько дней до смерти артистки.
По данным телеканала, это произошло в период с 9 по 11 мая. В краже 30 тысяч рублей подозревают сиделку Коновалова. По предварительным данным, пропали драгоценности, которые принадлежали Мещеряковой. Правоохранительные органы ищут подозреваемую.
Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. О причинах и обстоятельствах смерти актрисы не сообщалось. Она известна благодаря ролям в фильмах "Сердце Друга", "А зори здесь тихие", "Софья Ковалевская" и многих других.
Актриса была замужем за режиссером документального кино Владимиром Коноваловым.
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