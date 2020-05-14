Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:50
https://ria.ru/20200514/1571430043.html
МГЕР вручит награды студентам-медикам, работающим с пациентами с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

МГЕР вручит награды студентам-медикам, работающим с пациентами с COVID-19

13:50 14.05.2020
27
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) вручит студентам российских медвузов, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, общественные награды "Герой нашего времени", сообщил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
В "Молодой Гвардии" напомнили, что с 1 мая студенты-медики добровольно могут пройти практику в клиниках, где лечат инфицированных коронавирусом. Соответствующее решение было принято на заседании координационного совета по противодействию распространения COVID-19.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"В этом году мы планируем наградить студентов-медиков, которые с первых дней пандемии ведут борьбу за жизни людей, порой рискуя собственным здоровьем. Молодые парни и девушки, еще вчера сидели в лекционных аудиториях, а сегодня они проходят через множество трудностей и лишений, чтобы помочь заболевшим", - приводит слова Давыдова пресс-служба МГЕР.
"Молодая Гвардия" в 2017 году учредила специальные общественные награды для "выдающихся представителей молодого поколения". Нагрудный знак "Герой нашего времени" вручается молодым людям, которые достигли "значительных успехов в науке, искусстве, спорте, общественной деятельности".
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМолодая гвардия Единой РоссииВОЗОбщество
Рекомендуем
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Наталья Поклонская
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк"
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Майк Помпео
В Госдепе рассказали подробности переговоров Помпео в Израиле
Сотрудник ФСБ России
В Пензенской области возбудили дело против зампреда правительства
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
Ослабление карантинного режима на Украине
На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
ФСБ проводит обыски в доме зампреда пензенского правительства
Набор для ДНК-исследования
Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52В Финляндии число умерших от коронавируса увеличилось до 287
15:51Россия обеспокоена использованием темы COVID-19 для сведения счетов
15:50В госохотнадзоре объяснили нашествие комаров в Нижегородской области
15:50В Подмосковье планируют возобновить техобслуживание и ремонт машин
15:49Рябков отметил необходимость коллективных мер по борьбе с пандемией
15:46На Украине возобновили работу рынков, закрытых из-за коронавируса
15:46Ученые показали эффективность лечения "цитокинового шторма" при COVID-19
15:46Депутат Рады обвинил Зеленского во вредительстве из-за ситуации с МВФ
15:40Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу
15:40Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада генетиков о мышах
15:39В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2879
15:39Мусульман призвали с христианами и иудеями помолиться против COVID-19
15:37В Саратовской области почти 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
15:37Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей
15:36Власти Филиппин эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за тайфуна "Амбо"
15:36Гастроэнтерологи отреагировали на сообщения о новом симптоме коронавируса
15:35В Екатеринбурге выписавший пенсионерку с COVID главврач получил выговор
15:31Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
15:31Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову
15:30В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
Лента новостейМолния