МГЕР вручит награды студентам-медикам, работающим с пациентами с COVID-19

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) вручит студентам российских медвузов, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, общественные награды "Герой нашего времени", сообщил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
В "Молодой Гвардии" напомнили, что с 1 мая студенты-медики добровольно могут пройти практику в клиниках, где лечат инфицированных коронавирусом. Соответствующее решение было принято на заседании координационного совета по противодействию распространения COVID-19.
"В этом году мы планируем наградить студентов-медиков, которые с первых дней пандемии ведут борьбу за жизни людей, порой рискуя собственным здоровьем. Молодые парни и девушки, еще вчера сидели в лекционных аудиториях, а сегодня они проходят через множество трудностей и лишений, чтобы помочь заболевшим", - приводит слова Давыдова пресс-служба МГЕР.
"Молодая Гвардия" в 2017 году учредила специальные общественные награды для "выдающихся представителей молодого поколения". Нагрудный знак "Герой нашего времени" вручается молодым людям, которые достигли "значительных успехов в науке, искусстве, спорте, общественной деятельности".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.