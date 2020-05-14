МГЕР вручит награды студентам-медикам, работающим с пациентами с COVID-19

В "Молодой Гвардии" напомнили, что с 1 мая студенты-медики добровольно могут пройти практику в клиниках, где лечат инфицированных коронавирусом. Соответствующее решение было принято на заседании координационного совета по противодействию распространения COVID-19.

"В этом году мы планируем наградить студентов-медиков, которые с первых дней пандемии ведут борьбу за жизни людей, порой рискуя собственным здоровьем. Молодые парни и девушки, еще вчера сидели в лекционных аудиториях, а сегодня они проходят через множество трудностей и лишений, чтобы помочь заболевшим", - приводит слова Давыдова пресс-служба МГЕР.