Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой

"В результате усилий министерства юстиции и Генеральной прокуратуры республики Узбекистан при участии компетентных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой, 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте минюста