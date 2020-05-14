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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T13:43
https://ria.ru/20200514/1571429631.html
Центр травматологии в Чебоксарах переориентировали для лечения COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

Центр травматологии в Чебоксарах переориентировали для лечения COVID-19

13:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах переориентирован для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.
"Развернуто 90 коек, разделены "чистые" и "грязные" зоны, сотрудники прошли специальные курсы. В больницах Чувашии на сегодня организовано уже 1225 таких коек, 70% из них заняты, поэтому оснащенный высокотехнологичным оборудованием центр внесет ощутимый вклад в лечение жителей республики, заболевших коронавирусом", - написал Николаев в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, в центре есть свой томограф, персонал обеспечен средствами защиты минимум на месяц, создан запас тест-систем и лекарств. "Удачно, на мой взгляд, решены вопросы контактов внутри центра: связь между отделениями поддерживается через ситуационный центр, истории болезни пациентов ведутся в электронном виде, на всех постах медсестер установлены компьютеры, а врачи работают с планшетами", - отметил глава региона.
Он выразил надежду, что центр ортопедии, в котором за 10 лет работы вылечили 75 тысяч человек из 76 регионов России и где ежедневно проводится 30 операций, вскоре сможет вернуться к привычной деятельности и снова лечить пациентов с травмами.
На территории Чувашии зафиксировано 1439 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 79 выявлены за последние сутки. Выздоровели 344 человека, 8 пациентов с COVID-19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОлег Николаев (политик)Здоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОбщество
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