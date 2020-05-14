Центр травматологии в Чебоксарах переориентировали для лечения COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах переориентирован для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией , сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев

"Развернуто 90 коек, разделены "чистые" и "грязные" зоны, сотрудники прошли специальные курсы. В больницах Чувашии на сегодня организовано уже 1225 таких коек, 70% из них заняты, поэтому оснащенный высокотехнологичным оборудованием центр внесет ощутимый вклад в лечение жителей республики, заболевших коронавирусом", - написал Николаев в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в центре есть свой томограф, персонал обеспечен средствами защиты минимум на месяц, создан запас тест-систем и лекарств. "Удачно, на мой взгляд, решены вопросы контактов внутри центра: связь между отделениями поддерживается через ситуационный центр, истории болезни пациентов ведутся в электронном виде, на всех постах медсестер установлены компьютеры, а врачи работают с планшетами", - отметил глава региона.

Он выразил надежду, что центр ортопедии, в котором за 10 лет работы вылечили 75 тысяч человек из 76 регионов России и где ежедневно проводится 30 операций, вскоре сможет вернуться к привычной деятельности и снова лечить пациентов с травмами.

На территории Чувашии зафиксировано 1439 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 79 выявлены за последние сутки. Выздоровели 344 человека, 8 пациентов с COVID-19 скончались.